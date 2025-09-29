Юные танцоры из Подольска заняли семь призовых мест на турнире ФСК «Заречье»

Большой классификационно-рейтинговый турнир по спортивным бальным танцам прошел в ФСК «Заречье» в Подольске. В мероприятии приняли участие танцоры из разных городов России.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в спортивных мероприятиях в регионе летом приняли участие 1,5 млн человек.

Первыми выступили начинающие танцоры в возрасте от четырех лет, которые представляли школы бального танца. После этого свои навыки продемонстрировали более опытные пары, а также солисты.

В результате юные танцоры из Подольска завоевали четыре золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.

