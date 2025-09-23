Юные жители Химок посетили «НЕурок географии»

В Химках вблизи побережья канала имени Москвы в парке Толстого для детей организовали «НЕурок географии», им рассказали об истории создания и особенностях крупнейшего гидротехнического объекта Подмосковья, который соединяет Волгу с Москвой-рекой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Такой формат разработан Русским географическим обществом в 2023 году, перед участниками выступили спикеры молодежного клуба «Дикие тропы».

«В географии есть любовь к России. Дети должны знать свою малую родину. А от любви к ней придет любовь ко всей России и патриотизм», — пояснил руководитель молодежного клуба русского географического общества «Дикие тропы» Артем Рябухин.

Участники смогли освоить работу с буссолями (специальными компасами для инженеров), научились создавать схемы будущих каналов, узнали о Сходненской гидроэлектростанции, шлюзах и насосах и не только.

«Дети с восторгом наблюдали и слушали всю информацию. Нам очень понравилось. Мы сами слушали с открытым ртом», — поделилась жительница Химок Анастасия Транковская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.