Юных художников из Донбасса познакомили с культурным наследием Подмосковья

28 юных художников из Донбасса посетили подмосковные музеи и ознакомились с представленными в них произведениями искусства. Поездка была организована благотворительным фондом «Синергия добра» при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.

Сначала ребята посетили «Новый Иерусалим» в Истре, где осмотрели экспозицию «Особая кладовая». Также для художников провели мастер-класс по живописи.

После этого гости посетили музей-заповедник «Архангельское» в Красногорске. После экскурсии дети вместе с представителями фонда дали старт акции «Добрая открытка». Ребята нарисовали рисунки, которые станут основой праздничных открыток.

Помимо этого, гости побывали в Колледже дизайна и декоративного искусства им. С. Г. Строганова в столице, посетили спектакль в театре Сатиры и экскурсии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии выставки «Свет между мирами» в Истре.