Юных снайперов третьего этапа Кубка «Меткий стрелок» определили в Подольске

В Подольске определили юных снайперов третьего этапа Кубка «Меткий стрелок 2024-2025» по стрельбе из пневматической винтовки. Об этом рассказали в администрации округа.

Соревнования прошли в ФСК «Заречье». В них приняли участие свыше 100 человек. Спортсмены состязались в восьми возрастных номинациях в меткости стрельбы по мишеням сидя и стоя на расстоянии 10 м и сборке и разборке автомата на скорость.

Четвертый этап Кубка пройдет в ФСК «Заречье» 11 мая. Он станет заключительным. Соревнования будут посвящены 80-летию Победы.

Ранее в администрации Подольска рассказали, что спортсмены городского округа завоевали две медали на турнире по самбо.