Юных снайперов третьего этапа Кубка «Меткий стрелок» определили в Подольске
В Подольске прошли состязания «Меткий стрелок 2024-2025»
Фото: [пресс-служба администрации г. о. Подольск]
В Подольске определили юных снайперов третьего этапа Кубка «Меткий стрелок 2024-2025» по стрельбе из пневматической винтовки. Об этом рассказали в администрации округа.
Соревнования прошли в ФСК «Заречье». В них приняли участие свыше 100 человек. Спортсмены состязались в восьми возрастных номинациях в меткости стрельбы по мишеням сидя и стоя на расстоянии 10 м и сборке и разборке автомата на скорость.
Четвертый этап Кубка пройдет в ФСК «Заречье» 11 мая. Он станет заключительным. Соревнования будут посвящены 80-летию Победы.
Ранее в администрации Подольска рассказали, что спортсмены городского округа завоевали две медали на турнире по самбо.