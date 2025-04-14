Спортсмены из Подольска завоевали две медали на турнире по самбо

Спортсмены из Подольска завоевали две медали на соревнованиях за Кубок пятикратного чемпиона СССР по самбо, заслуженного мастера спорта Евгения Глориозова.

За победу боролись юноши 2013–2014 годов рождения со всего Подмосковья. Подольск представляли воспитанники мастера спорта международного класса, чемпиона Европы Евгения Максимова.

В результате спортсмены заняли два призовых места. Роман Салихов получил золотую медаль в весовой категории 46 кг, а Андрей Бурьянов — бронзовую медаль в весовой категории 31 кг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки спортивных тренеров.