Юных жителей Химок пригласили стать участниками Всероссийской акции «Летопись сердец»

Юные жители Химок смогут стать участниками ежегодной Всероссийской акции «Летопись сердец», в рамках которой школьникам предстоит подготовить фильмы и рассказы о героях войны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Патриотическая акция приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Для участия нужно подготовить работу в одной из номинаций: «Фильм о Герое моего края или семьи» или «Рассказ о Герое моего края или семьи». Оставить заявку можно в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ» до 20 мая.

Работы участников ценят российские деятели культуры, они выберут 100 лучших работ. Проекты победителей опубликуют 20 июня на портале. Конкурс пройдет в рамках культурно-образовательного проекта «Культура для школьников».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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