Юных жителей Подольска пригласили принять участие в квесте

В администрации Подольска пригласили юных жителей округа присоединиться к квесту «Твой город — твоя игра!». Он стартовал в апреле и будет проходить до 1 июня.

В рамках мероприятия участников ждет восемь городских локаций. На этих площадках для ребят подготовлены мастер-классы и интеллектуальные головоломки.

Квест рассчитан на школьников в возрасте от 7 до 16 лет. Им предстоит продемонстрировать свою креативность, логику и умение работать в команде.

Участие в квесте бесплатное. Присоединиться можно через бота. Церемония награждения победителей пройдет в парке культуры и отдыха им. В. Талалихина.

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