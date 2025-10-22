Юный гармонист из Подольска победил на всероссийском конкурсе

Житель Подольска Георгий Устинов стал победителем XVIII Всероссийского конкурса «Хрустальные звездочки». Финал прошел в Казани и собрал участников со всей страны.

До этого в Подмосковье прошли осенние фестивали в парках, рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Устинов исполнил на гармони пьесу Евгения Дербенко «Парафраз на популярные темы» и был признан лучшим в номинации «Исполнительское мастерство».

