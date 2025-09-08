Юный шахматист из Подольска стал победителем суперфинала Кубка Карякина

Житель Подольска Святослав Лисенков одержал победу в суперфинале Кубка Карякина. Он занял первое место, обойдя международного мастера Александра Утнасунова и международного гроссмейстера Игоря Ягупова.

В турнире приняли участие более 1,5 тыс. спортсменов. Также был организован турнир среди ветеранов специальной военной операции.

Лисенков выиграл в опен-турнире среди мужчин в финале А. В суперфинале он сыграл семь туров, одержав шесть побед и один раз проиграв.

Также воспитанники подольской спортивной школы «Пахра» заняли призовые места. В их числе Татьяна Клюева, Арсений Чумак и Роман Рыбкин.

