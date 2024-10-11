Юным архивистам Подмосковья вручили награды

В музейном комплексе Зои Космодемьянской в Рузском округе прошла торжественная церемония награждения лауреатов ежегодного конкурса «Юный архивист». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Архивы буквально олицетворяют собой историческую память, поскольку они наполнены ценными материалами и документами. Стремление молодых жителей региона изучать историю своего края на основе архивных источников и узнавать больше о далеких событиях прошлого вызывает самые теплые впечатления», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В этом году архивисты из 14 округов представили на конкурс 37 проектов, включая работы, посвященные событиям и героям Великой Отечественной войны, выдающимся людям региона и не только.

Дипломы получили участники из Долгопрудного, Раменского и Щелково. Их руководители также получили Почетные грамотами Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.