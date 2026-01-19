Юрист Алексей Галоганов призвал не поддаваться на провокации блогеров в связи с убийством в Электростали

Доктор юридических наук, председатель комиссии по миграционной политике, межнациональным отношениям и свободе совести Общественной палаты Московской области Алексей Галоганов призвал не поддаваться на провокации блогеров, некоторых СМИ и лидеров общественного мнения в связи с убийством молодого человека в Электростали.

В Прокуратуре Московской области до этого сообщили, что инцидент произошел 18 января. Между пассажирами рейсового автобуса и молодым человеком произошел конфликт. На остановке они подрались. В ходе потасовки молодой человек ударил ножом одного из 18-летних пассажиров. В результате тот скончался. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Нападавший был задержан.

«Вместе с тем часть СМИ, блогеров и лидеров общественного мнения пытаются окрасить эту историю межнациональным подтекстом. Это может разделить общество, сея раздор и еще больше конфликтов. Не поддавайтесь на провокации», — заявил Галоганов.

Галоганов подчеркнул, что такие интерпретации случившегося искажают суть произошедшего и могут привести к росту напряженности в обществе. Он добавил, что вся достоверная информация о ходе расследования поступает только от официальных ведомств. Разбирательством должны заниматься правоохранители, всех виновных привлекут к ответственности, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела о случившемся.