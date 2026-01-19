В Электростали прокуратура взяла на контроль расследование дела об убийстве молодого человека на автобусной остановке

Прокуратура Электростали взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела об убийстве молодого человека в результате конфликта в автобусе. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Инцидент произошел вечером 18 января в рейсовом автобусе. Между пассажиром в возрасте 19 лет и группой молодых людей возник конфликт. На остановке он продолжился и перерос в потасовку.

В ходе драки 19-летний пассажир вытащил нож и нанес им несколько ударов в область шеи и тела 18-летнего потерпевшего. Раненого экстренно госпитализировали, однако он скончался.

По факту случившегося возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемый был задержан. В ближайшее время решится вопрос об избрании ему меры пресечения.

