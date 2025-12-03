К 13 годам колонии приговорили мужчину, который зарезал инвалида-колясочника в Одинцово

Мужчину, который зарезал инвалида-колясочника в Одинцово, приговорили к 13 годам исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год. Об этом говорится в сообщении Прокуратуры Московской области.

Преступление было совершено в октябре 2024 года. Подсудимый со своей сожительницей и знакомым — гражданином с ограниченными возможностями здоровья — находился на улице. Компания распивала спиртное.

Между собутыльниками вспыхнула ссора, и подсудимый решил убить оппонента. Для этого он сходил домой и взял кухонный нож. Вернувшись, он нанес инвалиду как минимум шесть ударов ножом в область лица, шеи и тела. От полученных ранений тот скончался на месте.

Ранее сообщалось, что в Орехово-Зуево был вынесен приговор по уголовному делу о клевете.