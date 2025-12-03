Жителя Орехово-Зуево приговорили к 1,5 года ограничения свободы за клевету

Жителя города Куровское городского округа Орехово-Зуево приговорили к 1,5 года ограничения свободы за клевету. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в конце 2024 года мужчина опубликовал в соцсетях заведомо ложные сведения, подрывающие репутацию его бывшей жены. Информация стала известна широкому кругу граждан, в том числе знакомым потерпевшей.

Суд также удовлетворил иск потерпевшей о взыскании с подсудимого компенсации морального вреда в размере 50 тыс. руб.

