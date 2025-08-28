В Талдоме двоих аферистов приговорили к принудительным работам за обман семей участников СВО

В Талдоме вынесли приговор мужчине и женщине за мошенничество в отношении участников СВО и членов их семей. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, злоумышленники создали в мессенджере канал, где предлагали услуги по решению вопросов, связанных с увольнением из ВС РФ и предоставлением отпусков. Потерпевших переводили на соучастников. Те, в свою очередь, уверяли граждан в том, что соберут все необходимые документы, и указывали реквизиты для перевода денег.

Супруга одного из участников СВО перевела злоумышленникам свои накопления в размере более 512 тыс. руб.

Аферистов приговорили к десяти месяцам, а также к одному году и четырем месяцам принудительных работ. Также подсудимые в полном объеме возместили причиненный потерпевшей ущерб.

