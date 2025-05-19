К 22 годам и 5 месяцам колонии приговорили мужчину в Люберцах за убийство и изнасилование знакомой в 1993 году

В Люберцах вынесли приговор 61-летнему мужчине, который в 1993 году изнасиловал и убил свою знакомую. Убийство на протяжении долгого времени оставалось не раскрытым, пока не была проведена повторная дактилоскопическая экспертиза.

По данным ведомства, в начале 1993 года злоумышленник и его знакомая в возрасте 40 лет распивали спиртное в одной из квартир Люберец. В ходе посиделок мужчина, испытывая ревность, избил приятельницу, более 13 раз ударив ее по голове и лицу. После этого злоумышленник изнасиловал потерпевшую, задушил ее, спрятал тело под кровать и скрылся.

При осмотре места преступления были изъяты следы пальцев рук подозреваемого. Идентифицировать их не удалось. Причастность мужчины была установлена после повторной экспертизы. В результате осенью 2024 года злоумышленника задержали.

Суд приговорил его к 22 годам и пяти месяцам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии особого режима.

Ранее был вынесен приговор жителю Сергиева Посада за смертельное ранение знакомого. Мужчину приговорили к восьми годам колонии.