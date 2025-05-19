К восьми годам колонии приговорили жителя Сергиева Посада за смертельное ранение знакомого

В Сергиевом Посаде вынесли приговор местному жителю, который причинил смертельное ранение своему знакомому в апреле 2024 года. Об этом рассказали в прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, преступление было совершено в одной из квартир города. Между подсудимым и его приятелем произошел конфликт. В ходе ссоры злоумышленник ударил оппонента колюще-режущим предметом в область бедра. В результате тот скончался на месте.

Мужчина был приговорен к восьми годам исправительной колонии особого режима. Кроме того, он должен будет компенсировать моральный вред в размере 500 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в регионе вынесли приговор соучастнику мошенников, которые пытались похитить у пенсионеров более 2 млн руб.