К 7 годам колонии приговорили мужчину за покушение на сбыт наркотиков в Волоколамске

В Волоколамске суд вынес приговор мужчине по делу о покушении на сбыт более 1 кг наркотиков. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, подсудимый по указанию соучастника извлек из тайника-закладки в лесу около СНТ «Ивушка» в Волоколамске сверток с наркотиками для сбыта.

Преступную деятельность злоумышленника пресекли в августе текущего года. На мужчину завели уголовное дело. Он полностью признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Уголовное дело в отношении соучастника мужчины было выделено в отдельное производство.

