К 7 годам колонии приговорили мужчину за покушение на сбыт наркотиков в Волоколамске

Суд в Волоколамске вынес приговор по делу о покушении на сбыт 1 кг наркотиков
Фото: [Прокуратура МО]
В Волоколамске суд вынес приговор мужчине по делу о покушении на сбыт более 1 кг наркотиков. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.
По данным ведомства, подсудимый по указанию соучастника извлек из тайника-закладки в лесу около СНТ «Ивушка» в Волоколамске сверток с наркотиками для сбыта.
Преступную деятельность злоумышленника пресекли в августе текущего года. На мужчину завели уголовное дело. Он полностью признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Уголовное дело в отношении соучастника мужчины было выделено в отдельное производство.
Ранее в ведомстве сообщили, что в Кашире были задержаны мужчины, которые хотели сбыть 40 кг наркотиков.