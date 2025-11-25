В Кашире задержали мужчин, которые хотели сбыть 40 кг наркотиков

В подмосковной Кашире задержали двоих соучастников, которые планировали сбыть 40 кг наркотических средств. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, во время перевозки запрещенных веществ их автомобиль остановили сотрудники полиции, это произошло 15 ноября 2025 года на 111 км автодороги «Дон» в городском округе Кашира. Мешки с наркотиками нашли в ходе досмотра багажного отделения автомобиля в нише для запасного колеса.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, результаты его расследования взяла под контроль Каширская городская прокуратура.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение числа преступлений.