Владелец дома в Одинцово, где от удара током погибла 9-летняя девочка, предстанет перед судом

Суд в Одинцово рассмотрит уголовное дело о гибели ребенка в результате удара током в арендованном доме. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, перед судом предстанет местный житель в возрасте 49 лет. Мужчина предоставлял в аренду собственный дом в Часцах. В доме были обустроены баня и бассейн.

В помещении с бассейном отсутствовал осушитель воздуха. В результате произошла утечка электроэнергии, и девочка в возрасте 9 лет получила удар током. От полученных травм она скончалась на месте.

