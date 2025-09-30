Владелец дома в Одинцово, где от удара током погибла 9-летняя девочка, предстанет перед судом
Фото: [Прокуратура МО]
Суд в Одинцово рассмотрит уголовное дело о гибели ребенка в результате удара током в арендованном доме. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.
По данным ведомства, перед судом предстанет местный житель в возрасте 49 лет. Мужчина предоставлял в аренду собственный дом в Часцах. В доме были обустроены баня и бассейн.
В помещении с бассейном отсутствовал осушитель воздуха. В результате произошла утечка электроэнергии, и девочка в возрасте 9 лет получила удар током. От полученных травм она скончалась на месте.
