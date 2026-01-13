К акции «Елка желаний» присоединились более 30 ресурсоснабжающих организаций Подмосковья

К всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» присоединились более 30 ресурсоснабжающих организаций Подмосковья. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

К примеру, МУП «Водоканал» Подольска исполнил мечту местного жителя Даниила, передав мальчику конструктор LEGO по Гарри Поттеру. Видновское ПТО ГХ вручило подарки четырем детям из Мисайлово и трем детям из Лопатино.

АО «Водоканал» Красногорска исполнил желания детей из Нахабино, подарив им куклу и машинку-вездеход. МУП «Дмитровский водоканал» подарил двум мальчикам футбольные мячи и еще одному — пожарную машину.

Ранее сообщалось, что в акции принял участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.