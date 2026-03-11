К акции «Весна в ДК Подмосковья» присоединились более 35 тыс. человек

Более 35 тыс. человек присоединились к областной сетевой акции «Весна в ДК Подмосковья», посвященной к Международному женскому дню, она проходила с 5 по 8 марта в учреждениях культуры в 37 округах. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В общей сложности для посетителей подготовили более 1,5 тыс. мероприятий — праздничные концерты, на которых выступили вокальные, хореографические, театральные и цирковые коллективы домов культуры, творческие площадки и выставки. Кроме того, в рамках акции прошли дискуссионные мероприятия. Например, в ДК «Яуза» в Мытищах прошла встреча «Женщина. Версия 3.0», в рамках которой представительницы сфер бизнеса, просвещения и творчества поговорили с гостьями о профессиональном пути, эмоциональном выгорании и поиске внутренней опоры.

В ведомстве уточнили, что акция стала одним из первых крупных культурных событий региона в 2026 году.

