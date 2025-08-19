В Щелково взяли на контроль расследование уголовного дела о нападении на 20-летнего местного жителя

Городская прокуратура Щелково взяла на контроль ход и расследование уголовного дела о нападении на 20-летнего местного жителя. Об этом рассказали в прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел утром в воскресенье на Пролетарском проспекте. Группа молодых людей напала на местного жителя и избила его. Пострадавшего госпитализировали.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Троих нападавших установили и доставили в полицию.

Ранее сообщалось, что прокуратура проконтролирует выяснение всех обстоятельств смерти несовершеннолетнего в Егорьевске.