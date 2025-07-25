К конкурсному отбору премии «Подмосковный врач» присоединились более 30 медиков из Подольска
Более 30 медиков Подольска стали участниками премии «Подмосковный врач»
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Более 30 медицинских специалистов из Подольска стали участниками конкурсного отбора на премию «Подмосковный врач». Отбор стартовал 23 июля, рассказали до этого в Министерстве здравоохранения Московской области.
Подольск представляют 17 врачей областной клинической больницы, пять врачей роддома и девять врачей детской больницы городского округа.
Конкурсный отбор продлится до конца августа. Участников ждут тестирования, а также практические задания на роботах и симуляторах. Всего за победу в конкурсе борются более 200 подмосковных врачей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых медицинских учреждениях, которые откроются в регионе в ближайшее время.