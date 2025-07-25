К конкурсному отбору премии «Подмосковный врач» присоединились более 30 медиков из Подольска

Более 30 медицинских специалистов из Подольска стали участниками конкурсного отбора на премию «Подмосковный врач». Отбор стартовал 23 июля, рассказали до этого в Министерстве здравоохранения Московской области.

Подольск представляют 17 врачей областной клинической больницы, пять врачей роддома и девять врачей детской больницы городского округа.

Конкурсный отбор продлится до конца августа. Участников ждут тестирования, а также практические задания на роботах и симуляторах. Всего за победу в конкурсе борются более 200 подмосковных врачей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых медицинских учреждениях, которые откроются в регионе в ближайшее время.