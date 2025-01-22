К концу 2025 года в Подмосковье достроят новый центр обработки данных

Резидент ОЭЗ «Дубна» к концу 2025 года завершит строительство нового центра обработки данных. Ход работ на объекте проверили инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Возводить трехэтажный центр начали летом 2023 года. На данный момент работы выполнены на 65%. На строительной площадке работают 60 человек.

Площадь центра составит 18,5 тыс. кв. м. В нем создадут 16 функциональных зон, в том числе машинную, зону серверов, зону бесперебойного электроснабжения, сервисные зоны инженерной и ИТ-инфраструктуры.

Проект реализует компания «НЦСД». В планах предприятия получение сертификации по самому высокому стандарту надежности — TIER 4. Сейчас в стране есть только один центр обработки данных, получивший такую сертификацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках заседания по вопросам цифровой трансформации отметил важность индивидуального подхода при оценке эффективности работы регионов в сфере информационных технологий.