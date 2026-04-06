К концу года в Мытищах откроют новый храм

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области зафиксировали, что возведение православного храма в честь Смоленской Седмиезерной иконы Божией Матери в городском округе Мытищи продвинулось на 70%.

Святыню возводят на территории Федерального научного центра гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана. Застройщиком выступает ООО «Общество гигиенистов, токсикологов и санитарных врачей». История проекта началась в 2022 году: тогда Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил строительство храма‐памятника и был заложен первый камень.

Архитектурный облик будущей церкви продуман до мелочей. Однокупольное здание займет площадь 667 кв. м. и будет иметь 2 этажа. В западной части сооружения возводят звонницу высотой 27 м. — она станет заметной доминантой храмового комплекса. Одновременно в церкви смогут находиться до 300 прихожан.

Особое внимание уделяют оснащению и доступности объекта. Внутри здания установят акустические системы, которые обеспечат качественное звучание во время богослужений. При проектировании учли требования доступной среды: храм адаптируют для посещения маломобильными группами населения, а для слабовидящих прихожан предусмотрят тактильные указатели — это сделает посещение святыни комфортным для всех верующих.

Благоустройство не ограничится стенами храма: прилегающая территория тоже преобразится. Здесь обустроят уютную зону отдыха, где можно будет провести время в тишине и размышлениях, а также организуют паркинг для посетителей.

Строительные работы идут согласно графику, их планируют завершить в III квартале 2026 года.

