К семи годам колонии приговорили жительницу Наро-Фоминска, которая зарезала мужчину в сентябре прошлого года. Преступление было совершено в поселке Калининец, сообщили в прокуратуре Московской области.

По информации ведомства, между женщиной и ее сожителем возникла ссора на фоне ревности с его стороны. В результате жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла мужчине удар ножом в область груди. От полученного ранения тот скончался на месте.

Отбывать наказание злоумышленница будет в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Солнечногорске был задержан мужчина с пистолетами, бензопилой и накладной бородой, который планировал убить бывшую супругу.