К срокам до 14 лет приговорили более 20 членов группировки за организацию азартных игр в Москве и Одинцово

В Одинцовском округе был вынесен приговор 22 участникам преступной группы за незаконную организацию и проведение азартных игр в столичном регионе. Об этом рассказали в Прокуратуре Московской области.

Злоумышленники установили необходимое оборудование в помещениях в столице и Одинцово и организовывали игры с лета 2020 года по осень 2021-го.

Организаторы противозаконной деятельности были приговорены к тюремным срокам до 14 лет, соучастники — к срокам от семи до десяти лет. Отбывать наказание они будут в исправительных колониях общего и строгого режимов.

Ранее сообщалось, что в области был вынесен приговор четырем членам преступной группировки, которые проводили азартные игры в Санкт-Петербурге и Подольске.