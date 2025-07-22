К трем годам колонии-поселения приговорили автоблогера, устроившего ДТП с пострадавшими в Одинцово

Суд в Одинцово вынес приговор автоблогеру Гаджи Гаджиеву, который осенью 2024 года устроил ДТП с двумя пострадавшими. Об этом рассказали в прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, в ноябре прошлого года блогер, находясь за рулем BMW без госзнака, устроил дрифт на парковке, расположенной на 4-м км нового входа на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь". При этом на стоянке находилось много людей.

В результате в какой-то момент водитель не справился с управлением и сбил двоих человек. После этого он скрылся. Здоровью пострадавших был причинен тяжкий вред.

Блогера приговорили к трем годам колонии-поселения. Также его обязали выплатить штраф в размере 200 тыс. руб. Кроме того, его на 2,5 года лишили права заниматься деятельностью, которая связана с управлением автомобилями.

Ранее в ведомстве сообщили о вынесении приговора женщине в Можайске, которая пыталась перевезти в автомобиле 2 кг наркотиков.