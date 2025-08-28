К восьми годам колонии приговорили мужчину за незаконный оборот наркотиков в Красногорске

В Красногорске вынесли приговор мужчине, который обвинялся в незаконном обороте наркотиков. Суд приговорил его к восьми годам исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, в июне текущего года подсудимый получил в мессенджере фотографию с координатами места тайника-закладки в Красногорске. В тот же день мужчина прибыл в указанное место и извлек из тайника сверток с наркотиками.

Запрещенные вещества злоумышленник хранил у себя, чтобы сбыть. Однако его деятельность была пресечена правоохранителями. В результате из оборота было изъято около 500 г наркотиков.

Ранее сообщалось, что в Ленинском округе задержали двоих мужчин, организовавших нарколабораторию.