В Ленинском округе задержали двоих мужчин, организовавших нарколабораторию

В Ленинском округе задержали двоих мужчин, которые организовали нарколабораторию в арендованном доме. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Так, с уроженцем Астраханской области в возрасте 21 года и уроженцем Адыгеи в возрасте 30 лет в мессенджере связались неустановленные лица, которые предложили им заняться производством наркотических веществ. Мужчины согласились, сняли частный дом в Дрожжино и оборудовали в нем лабораторию.

Готовые наркотики они сбывали дистанционно. За каждый килограмм злоумышленники получали до четверти миллиона рублей.

В ходе осмотра лаборатории правоохранители нашли 4 кг кристаллического вещества, порядка 200 л химикатов, противогазы, весы, тару. Кроме того, у одного из задержанных обнаружили нашли семь патронов. Как показала экспертиза, в части изъятого вещества содержится около 1,5 кг наркотиков.

На мужчин завели уголовное дело. Сейчас они под стражей.

Ранее сообщалось, что в Павловском Посаде задержали двоих мужчин за оборот 7,5 кг наркотиков.