Кабинет боли заработал в Сергиево-Посадской больнице

Кабинет боли начал работать в Сергиево-Посадской больнице, сообщили в администрации округа. В нем оказывают помощь жителям, которые испытывают хронические боли.

До этого в Министерстве здравоохранения Московской области рассказали, что врачи МОДКТОБ помогли подростку избавиться от длительной боли, возникшей на фоне редкой аномалии развития коленного сустава.

Попасть на прием в кабинет боли можно по направлению терапевта, предварительно исключив хронические заболевания, травмы и физиологические нарушения как причину боли.

В кабинете боли помощь оказывают невролог и психолог. Специалисты помогут установить причины хронической боли и дадут рекомендации по физической активности. В случае необходимости будет назначена медикаментозная терапия.

По данным ВОЗ, хроническими болевыми синдромами страдает каждый пятый житель планеты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность создания доступной среды в регионе.