Кабинет УЗИ открылся в первом гинекологическом отделении в Подольске

УЗИ-кабинет был открыт в первом гинекологическом отделении Подольска. Об этом говорится в сообщении муниципальной администрации в социальных сетях.

Как отметили в администрации, проведением исследований будет заниматься акушер-гинеколог высшей категории, врач УЗ-диагностики Екатерина Королева.

В роддоме Подольска используются самые современные медицинские аппараты, в том числе для искусственной вентиляции легких, рентген-исследований, электрохирургии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в больницы региона поступит более 30 новых аппаратов для рентген-исследований типа С-дуга.