Кабинет врача общей практики построили в деревне Судниково Волоколамска

В Волоколамске завершили строительство нового кабинета врача общей практики. Он расположен в деревне Судниково, передает Министерство строительного комплекса Московской области.

Объект площадью 710 кв. м. возвели в рамках госпрограммы за счет средств бюджета. Он будет включать в себя подстанцию скорой помощи на две бригады.

Здесь обустроят кабинеты врачей, вакцинации, стоматологии, физиотерапии, а также лабораторию, аптеку, дневной стационар. Сейчас ведутся пусконаладочные работы, установка оборудования и мебели. Центр сможет принимать до 50 пациентов одновременно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Нахабино Красногорска построят новый корпус поликлиники.