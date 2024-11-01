Качество воздуха проверили в 11 городских округах Подмосковья
Фото: [Пресс-служба Минэкологии МО]
На этой неделе мобильные лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» осуществили 17 выездов передвижных экологических лабораторий, чтобы проверить качество воздуха на территории 11 округов — Егорьевска, Сергиево-Посадского, Фрязино и других. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
В ведомстве уточнили, что отбор проб воздуха произвели в 38 точках, их проверили по 31 загрязняющему веществу. В результате превышения нормативов выявлены не были. Специалисты продолжат осуществлять выезды мобильных лабораторий, добавили в сообщении.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.