Качество воздуха проверили в 11 городских округах Подмосковья

На этой неделе мобильные лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» осуществили 17 выездов передвижных экологических лабораторий, чтобы проверить качество воздуха на территории 11 округов — Егорьевска, Сергиево-Посадского, Фрязино и других. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.