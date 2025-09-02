Кадетский класс Росгвардии открыли в школе № 18 в Подольске

Кадетский класс Росгвардии был открыт во втором корпусе школы № 18 им. Подольских курсантов в Подольске. Об этом рассказали в администрации муниципалитета.

В Подмосковье с 2022 года провели капремонт в 230 школах, сообщил до этого председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Теперь в школе Подольска действует три кадетских класса, в которых учатся 80 ребят. Помимо стандартной школьной программы они проходят специализированные предметы.

Так, кадеты углубленно изучают историю и математику, а также проходят военную подготовку и учатся искусству танца.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил с 1 сентября учеников и педагогов Технолицея им. В. И. Долгих.