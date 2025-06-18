Камеры «Безопасного региона» помогли устранить более 2 тыс. случаев загрязнения на остановках Подмосковья

Искусственный интеллект, встроенный в 534 камеры системы «Безопасный регион» в Подмосковье, помог устранить более 2,1 тыс. фактов загрязнения на остановках общественного транспорта. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве уточнили, что нейросеть следит за 518 остановками и в режиме онлайн проводит анализ видеопотока. Если ИИ замечает мусор или переполненную урну, он в автоматическом режиме формирует задание на уборку. Напомним, что ознакомиться со всеми практиками внедрения технологий ИИ в регионе можно на портале «Цифровой регион».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.