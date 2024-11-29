Капитальный ремонт Автомобильно-дорожного колледжа завершается в Бронницах

На улице Л. Толстого, 11 в Бронницах завершается капитальный ремонт учебного корпуса и мастерских Автомобильно-дорожного колледжа, стройготовность объекта превысила 75%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время на объекте работают больше 85 человек. Подрядчик занимается утеплением фасадных стен, монтажом фасадных кассет, также строители завершают внутренние отделочные работы, монтаж инженерных систем, систем оповещения пожарной сигнализации», — говорится в сообщении.

Помимо этого, рабочие выполняют устройство полов по новой технологии «Эдельвейс». Ремонт проводится в рамках госпрограммы за счет средств областного бюджета, завершить их и открыть учреждение планируют с опережением срока в конце 2024 года.

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