Капитальный ремонт больницы завершается в селе Осташево Волоколамского округа

В селе Осташево Волоколамского округа завершается капитальный ремонт главного корпуса Волоколамской центральной районной больницы, расположенной в микрорайоне 11А, стройготовность объекта достигла 80%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Работы ведутся в рамках госпрограммы и за счет бюджета. Сейчас капремонтом занимаются 34 человека. Они ведут работы по отделке внутренних помещений, осуществляют монтаж инженерных коммуникаций», — говорится в сообщении.

Больницу возвели в 1828 году, ее площадь составляет 3,8 тысячи квадратных метров. Ремонт в ней завершат в 2025 году. В медучреждении принимают около 4,2 тысячи пациентов, пока их перевели во взрослую поликлинику Волоколамска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.