Капитальный ремонт детского сада «Ивушка» продолжается в Лосино-Петровском округе

В городском округе Лосино-Петровский проходит капитальный ремонт детского сада «Ивушка», расположенного на улице Гоголя, 30, подрядчик уже наполовину завершил демонтажные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте работают 35 человек. Строители проводят демонтаж кровли, внутренней отделки, коммуникаций», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы за счет средств бюджета. Рабочим предстоит обновить фасад здания, заменить инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери, провести отделку помещений, кровельные работы и другие работы. Помимо этого, они также заменят мебель. Завершить ремонт планируют в августе 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.