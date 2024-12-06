Капитальный ремонт детского сада проведут в деревне Рамуля под Солнечногорском

В микрорайоне Механического завода № 1 деревни Рамуля Солнечногорского округа проведут капитальный ремонт детского сада комбинированного вида № 44, контракт на проведение работ заключили с ООО «Капитал-групп». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проведут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств областного бюджета, их планируют завершить в 2025 году. В рамках ремонта строители обновят фасад здания, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, проведут внутреннюю отделку помещений и другие работы.

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