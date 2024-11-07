Капитальный ремонт Детской школы искусств стартовал в Королеве

В Королеве на улице Октябрьская, д. 6 стартовал капитальный ремонт Детской школы искусств», его проведут в рамках госпрограммы за счет средств бюджета и завершат к сентябрю 2025 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.