Капитальный ремонт Детской школы искусств стартовал в Королеве
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В Королеве на улице Октябрьская, д. 6 стартовал капитальный ремонт Детской школы искусств», его проведут в рамках госпрограммы за счет средств бюджета и завершат к сентябрю 2025 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«Подрядчик уже вышел на объект, выполняет демонтажные работы, выносит мебель», — говорится в сообщении.
Рабочим предстоит обновить фасад здания, заменить инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери, провести внутреннюю отделку помещений и другие работы. Школу построили в 1957 году, там занимаются Королевский детский струнный оркестр «Дебюд», хоровые коллективы, духовой оркестр, а также оркестр русских народных инструментов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.