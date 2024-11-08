Капитальный ремонт Дома детского творчества «Созвездие» продолжается в подмосковных Химках
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В Химках на улице Панфилова, д. 14 продолжается капитальный ремонт Дома детского творчества «Созвездие», работы проходят в рамках госпрограммы за счет средств бюджета, стройготовность объекта достигла 65%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«На площадке 35 рабочих. Подрядчик завершает работы по монтажу вентиляции и укладке проводки. Рабочие штукатурят стены и подготавливают помещения под чистовую отделку», — говорится в сообщении.
Помимо этого, строители выполняют монтаж кирпичных перегородок в подвале, устройство инженерных сетей и входных групп, а также благоустройство прилегающей территории. В учреждении также установят новую мебель и оборудование. Завершить работы планируют до конца 2024 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.