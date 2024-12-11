Капитальный ремонт дошкольного отделения Центра образования проводят в Богородском округе

В селе Кудиново Богородского округа продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения «Центра образования № 35», работы проходят в рамках госпрограммы за счет средств областного бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте работает 21 человек, строители завершают демонтажные работы, продолжают кровельные и приступают к отделочным работам», — говорится в сообщении.

Строителям предстоит обновить фасад здания, заменить инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери, провести внутреннюю отделку помещений, кровельные и другие работы. Завершить их планируют до начала нового учебного года.

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