Капитальный ремонт гимназии продолжается в подмосковных Химках

В микрорайоне Сходня городского округа Химки продолжается капитальный ремонт гимназии № 23, работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте работает 21 человек. Строители продолжают демонтажные работы, после приступят к отделочным», — говорится в сообщении.

Рабочим предстоит обновить фасад здания, заменить все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери, провести внутреннюю отделку помещений и не только. Завершить ремонт планируют к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в следующем году.