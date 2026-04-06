Капитальный ремонт корпуса «Мытищинского колледжа» выполнили на 40%

В Мытищах продолжаются работы по капитальному ремонту учебного корпуса «Мытищинского колледжа» — здания с литерой А1, расположенного на Силикатной улице, дом 1/9. На сегодняшний день прогресс по объекту перешагнул отметку в 40% — работы идут в соответствии с утвержденным графиком. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

На площадке трудится команда из 48 профессионалов совместно с 2 единицами спецтехники. Как отметил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский, первый этап — демонтаж — уже позади. Сейчас специалисты сосредоточились на двух ключевых направлениях снаружи здания: формируют многослойную конструкцию кровли и создают надежную теплоизоляцию на фасаде.

Параллельно преображается и внутренняя часть сооружения. Мастера прокладывают обновленные инженерные коммуникации, монтируют дверные конструкции, готовят пространство к следующим этапам отделки.

Общая площадь подлежащего реконструкции здания достигает 3,4 тыс. кв.м. По завершении всех строительно‐отделочных операций учебное заведение получит не только обновленный облик, но и современную материально‐техническую базу: в помещения завезут эргономичную мебель и высокотехнологичное оборудование, способное обеспечить студентам оптимальные условия для освоения профессий.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что 7 региональных колледжей стали лучшими в рейтинге трудоустройства.