Капитальный ремонт корпуса школы имени Красовского продолжается в поселке Монино под Щелково

В поселке Монино в Щелково продолжаются капитальный ремонт школы № 24 имени С. А. Красовского, стройготовность объекта достигла 15%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 43 человека рабочих и две единицы техники. Завершается демонтаж внутренних конструкций, ведется подготовка стен к штукатурке, устройство вентилируемого фасада», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств областного бюджета. Площадь здания составляет более 2,3 тысячи квадратных метров. Рабочим предстоит провести ремонт фасада, входной группы, заменить кровлю и инженерные системы и не только. Завершить все работы планируют до начала нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в следующем году.