Капитальный ремонт кровли завершается в ДК «Октябрь» в Дубне

В Дубне на площади Космонавтов завершается капитальный ремонт кровли Дворца культуры «Октябрь», стройготовность объекта достигла 88%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, в них задействованы 17 человек и одна единица техники. Сейчас строители продолжают выполнять общестроительные работы на крыше учреждения.

Дворец культуры является основным учреждением культуры города, в нем занимаются творческие коллективы, проводят концерты, постановки и не только. Завершить ремонт планируют до конца 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.