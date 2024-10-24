Капитальный ремонт культурно-досугового центра «Радуга» стартовал в Краснозаводске

В Краснозаводске Сергиево-Посадского округа стартовал капитальный ремонт культурно-досугового центра «Радуга». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Капремонт проводится в рамках государственной программы Подмосковья за счет средств бюджета. В настоящее время здесь работают 27 человек. Строители проводят демонтаж фасада и внутренней отделки здания», — говорится в сообщении.

Центр возвели в 1967 году, его площадь превышает 3,4 тысячи квадратных метров. Рабочим предстоит провести обновить кровлю и фасады, заменить инженерные сети, окна и двери, выполнить благоустройство прилегающей территории и другие работы. Завершить ремонт планируют в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.