Капитальный ремонт культурно-досугового центра «Заря» продолжается в Балашихе

В Балашихе на улице Ленина продолжается капитальный ремонт культурно-досугового центра «Заря», работы проходят в рамках региональной госпрограммы за счет средств бюджета, стройготовность объекта превысила 45%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте работают 43 человека и одна единица техники. Строители выполняют отделочные, слаботочные и фасадные работы, производят монтаж каркасов», — говорится в сообщении.

Центр открыли в 1974 году, там занимаются творческие коллективы хореографии и эстрадного вокала, прикладного искусства, работают спортивные и игровые секции. Его общая площадь составляет 2,1 тысячи квадратных метров. Учреждение обновят, на прилегающей территории — благоустроят небольшой сквер с зоной отдыха, установят детскую площадку, лавочки и оборудуют парковку. Завершить работы планируют до конца 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.